"Это был где-то 2003-2004 год. Динамо пригласило бразильца, который приехал подписывать контракт. Эту историю мне рассказали, Я не присутствовал при этом.

Шевченко вспомнил легендарный сезон Динамо в Лиге чемпионов: "Мы могли выиграть кубок, но не хватило опыта"

Он приехал, и ему сделали маленькую экскурсию по Киеву: показали стадион, университет Шевченко, памятник Шевченко, улицу Шевченко.

Едут, и он говорит: "Я не понимаю, как он все успевает? Играет в футбол в Милане, здесь в университете...". Вот такая история", – сказал Шевченко в эфире программы 20:23.

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