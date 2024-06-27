Президент УАФ Андрей Шевченко высказался после ничейного матча (0:ї) сборной Украины против Бельгии на Евро-2024.

Сборная Украины расписала ничью с Бельгией в третьем туре группового этапа Евро-2024. После равной битвы с бельгийцами, команда Сергея Реброва заняла четвертое место в группе и не смогла пробиться в плей-офф Евро-2024.

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Президент УАФ Андрей Шевченко поддержал нашу сборную на своей странице в Instagram: "Спасибо команде, тренеру и нашим лучшим болельщикам. Как бы ни было сложно сейчас, Остаемся едиными. Сильными. Работаем дальше ради будущего Украины. Слава Украине!"

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины проиграла Румынии (0:3), обыграла Словакию (2:1) и расписала ничью с Бельгией (0:0).

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