Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко не забывает о сборной Украины, которая сегодня проведет важный поединок отбора в ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Вперед к победе! Болеем за нашу сборную", – написал Шевченко на своей странице в Facebook.

Босния и Герцеговина – Украина: анонс решающего матча отбора к ЧМ-2022

Напомним, что Андрей Николаевич возглавлял сборную Украины с июля 2016 года по август 2021 года. За это время "сине-желтые" добыли прямую путевку на Евро-2020, где достигли исторического результата – 1/4 финала.

К слову, уже сегодня сборная Украины проведет сверхважный матч против Боснии и Герцеговины в рамках отбора в ЧМ-2022. "Сине-желтые" занимают третье место (10 очков), однако имеют шанс обогнать Финляндию (11 пунктов), которая сегодня должна сыграть против Франции.

ЧМ-2022: судьба Украины в чужих руках, триллер в группе Нидерландов – все расклады перед последним туром отбора