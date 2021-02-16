"И Шахтер, и Динамо боеспособные, находятся в хорошей форме. Я приехал специально, останусь и на матч Динамо, и на матч Шахтера.

Шевченко поделился ожиданиями от ближайших сборов национальной команды Украины

Надеюсь, еврокубковая весна будет удачной, оба клуба пройдут дальше", – сказал Шевченко для ТК Футбол.

Напомним, Динамо и Шахтер пробились в 1/16 финала Лиги Европы, где будут противостоять Брюгге и Маккаби Тель-Авив соответственно. Первые поединки состоятся уже в четверг, 18 февраля.

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