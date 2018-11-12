"Шевченко почему-то записал его в звезды", – Леоненко не понимает, зачем Миколенко вызвали в сборную Украины

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями от игры "динамовцев" в матче против Ренна.

"Для меня удивительно, что с этой победы сделали подвиг. Здесь нужно отметить валидольные минуты. При счете 1:0 нужно сказать спасибо Бойко. А в целом – молодцы. Создали много моментов. Забей французы, и у них могли появиться крылья.

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Шевченко почему-то уже автоматически записал Миколенко в звезды. Сыграл игру – в сборной. Сидклей неплохо выглядит, просто нужно находить своих партнеров на поле. Мне интересно, во что будет играть Динамо весной. Шапаренко в классной форме, потому что забил 5 мячей в 4-х матчах? Классная форма – это когда ты так играешь в течение всего чемпионата, а не сыграть хорошо пять матчей, а потом пропасть", – сказал Леоненко в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, 19-летний защитник Динамо Виталий Миколенко получил дебютный вызов в национальную сборную.

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