Шевченко побывал в Коломые с политиком, который идет в Верховную Раду – наставник сборной дарил билеты на Португалию

Андрей Шевченко в Коломые побывал вместе с народным депутатом, который снова идет в Верховную Раду Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в футбольном фестивале в Ивано-Франковской области. У него была довольно оригинальная компания.

Легенда Динамо, Милана и Челси в начале своей поездки посетил Музей пысанковой росписи. Шева даже оставил свой автограф на писанке, а также осмотрел экспозицию знаменитого коломийского учреждения культуры.

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На коломыйском стадионе Юность наставник сборной Украины наградил команды победителей "Покутье футбол феста" и пообещал сделать свой финансовый вклад для создания футбольной школы в Коломые. На местной арене встретиться с легендой футбола пришли примерно 5 тысяч человек.

Также на фестивале разыграли 50 билетов на матч Украина – Португалия, который пройдет на НСК Олимпийский, хотя в открытой продаже билетов на эту игру еще нет. И тут начинается самое интересное.

Организовал это событие со своим благотворительным фондом, основанным в 2015 году, известный депутат от "Народного фронта" Яценюка – Андрей Иванчук, который на внеочередных выборах в Верховную Раду баллотируется по мажоритарному округу именно в этой части Украины. Судя по некоторым фотографиям и времени организации события (предвыборная компания на полном ходу), речь шла не только о любви к футболу.

Отметим, что в предыдущие годы Шевченко засветился в предвыборных мероприятиях или прямой агитации СДПУ(о), Виктора Януковича, Натальи Королевской, Геннадия Кернеса и Андрея Павелко.

Фото dzerkalo.media и из соцсетей

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