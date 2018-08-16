Шевченко побывал на базах Динамо и Шахтера

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готовится к следующим сборам национальной команды.
Шевченко посетил матч 3-го квалификационного раунда Динамо – Славия, где смог оценить состояние игроков сборной Украины, которые выступают за киевский клуб.
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На следующий день наставник сборной прибыл на базу Шахтера, пообщался с футболистами и получил всю необходимую информацию об их состоянии от тренеров. Сегодня 41-летний тренер посетил базу Динамо в Конча-Заспе, сообщает издание Команда 1.
Уже в ближайший понедельник, 20 августа, Шевченко объявит список украинских легионеров, которые получат вызов в сборную для подготовки к матчам в Лиге наций. Первый матч подопечные Шевы проведут уже 6 августа против Чехии.
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