Шевченко побывал на базах Динамо и Шахтера

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готовится к следующим сборам национальной команды.

Шевченко посетил матч 3-го квалификационного раунда Динамо – Славия, где смог оценить состояние игроков сборной Украины, которые выступают за киевский клуб.

Сборная Украины отказалась поселиться в гостинице с названием "Москва"

На следующий день наставник сборной прибыл на базу Шахтера, пообщался с футболистами и получил всю необходимую информацию об их состоянии от тренеров. Сегодня 41-летний тренер посетил базу Динамо в Конча-Заспе, сообщает издание Команда 1.

Уже в ближайший понедельник, 20 августа, Шевченко объявит список украинских легионеров, которые получат вызов в сборную для подготовки к матчам в Лиге наций. Первый матч подопечные Шевы проведут уже 6 августа против Чехии.

"Всех беспокоит его форма перед матчами сборной". Две ошибки Пятова – профессиональный разбор от знаменитого голкипера