toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
БРАГА - ЗАРЯ БОРДО - МАРИУПОЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Шевченко побывал на базах Динамо и Шахтера

15:57 138 Читати українською
Шевченко побывал на базах Динамо и Шахтера
Андрей Шевченко / Фото ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готовится к следующим сборам национальной команды.

Шевченко посетил матч 3-го квалификационного раунда Динамо – Славия, где смог оценить состояние игроков сборной Украины, которые выступают за киевский клуб.

Сборная Украины отказалась поселиться в гостинице с названием "Москва"

На следующий день наставник сборной прибыл на базу Шахтера, пообщался с футболистами и получил всю необходимую информацию об их состоянии от тренеров. Сегодня 41-летний тренер посетил базу Динамо в Конча-Заспе, сообщает издание Команда 1.

Уже в ближайший понедельник, 20 августа, Шевченко объявит список украинских легионеров, которые получат вызов в сборную для подготовки к матчам в Лиге наций. Первый матч подопечные Шевы проведут уже 6 августа против Чехии.

"Всех беспокоит его форма перед матчами сборной". Две ошибки Пятова – профессиональный разбор от знаменитого голкипера

Лига наций1 тур

Чехия - Украина: Четверг 06 сентября 2018

Чехия
до матча
21
дн
:
4
час
:
19
мин
Украина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Чехия - Украина Шахтер Шахтер Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
19
мин
Бордо
21:45
Мариуполь
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук