Шевченко поблагодарил клубы УПЛ за согласие изменить календарь ради интересов сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение Общего собрания УПЛ, на котором были предложены изменения расписания завершающих туров чемпионата и решающих стадий Кубка.

"Хочу поблагодарить клубы УПЛ за то, что согласились на изменения расписания чемпионата Украины. Я с большим уважением отношусь к календарю, каждой команде и регламенту. Очень приятно, что клубы с пониманием восприняли нашу инициативу уплотнить график игр весной.

УПЛ официально утвердила измененный календарь чемпионата Украины

Теперь я надеюсь на положительное решение и Исполкома УАФ. Моя просьба прежде всего была связана с желанием предоставить перед подготовкой к Евро-2020 время на отдых игрокам команд, которые больше всего представлены в национальной сборной. Я уверен, что после завершения первого этапа чемпионата Премьер-лиги будет сформирован календарь второго этапа с учетом того, что кандидаты в сборную из ведущих клубов должны иметь время на восстановление после финиша чемпионата и перед началом подготовки к Евро в этом чрезвычайно длинном сезоне", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Окончательное решение по изменению календаря должен утвердить Исполком УАФ. По неофициальной информации, Динамо, Заря и Мариуполь остались недовольными результатами голосования об изменении календаря.

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