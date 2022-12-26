Андрей Шевченко передал руководству Дженоа список игроков, которые в ближайшее время покинут клуб, сообщает Calciomercato.

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В шорт-лист вошли сразу 5 игроков, среди которых: Стефано Сабелли, Иван Радованович, Мохамед Салим Фарес, Маноло Портанова и Фелипе Кайседо. Боссы "грифонов" со своей стороны пообещали украинскому специалисту значительное усиление.

Напомним, перед Шевченко стоит задача сохранить Дженоа в Серии А. После 19-ти туров команда украинца расположилась на 18-й строчке.

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