Ровно 12 лет назад "сине-желтые" провели свой первый матч на чемпионатах Европы. В 2012-м мы вместе с поляками были хозяевами, поэтому проходить квалификацию не пришлось.

Шевченко отметил главное достижение Реброва в сборной Украины перед стартом Евро-2024

Пресс-служба УЕФА вспомнила дебют сборной Украины на том турнире. Команда Олега Блохина сошлась со Швецией на НСК Олимпийский. Игра превратилась в дуэль легендарных бомбардиров. Златан Ибрагимович открыл счет в дебюте второго тайма, но Андрей Шевченко дублем за 7 минут все перевернул в пользу Украины. К сожалению, это был последний наш успех на Евро-2012. Затем были поражения от Франции, Англии (привет Кашшаи) и третье место в группе.

В этом году на полях Германии "сине-желтые" проведут уже свой четвертый Евро. Подопечные Сергея Реброва в группе Е сыграют против Румынии (17 июня), Словакии (21-го) и Бельгии (26-го).

Бенефис Шевченко и незабываемый Кашшаи: какой была первая попытка сборной на Евро-2012