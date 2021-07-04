"Прошлой ночью мы столкнулись с сильной командой. Спасибо всем болельщикам за вашу невероятную поддержку. Она была очень важной на нашем пути.

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Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020. Она вписала новые страницы величия в историю украинского футбола", – написал Андрей Шевченко в своем Instagram.

Напомним, в этом году сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где болезненно проиграли национальной команде Англии со счетом 0:4.

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