Шевченко озвучил имена трех тренеров, которыми вдохновляется
16:10 - Читати українською
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, кто и почему его побуждает к работе.
"Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.
Шевченко: Я отработал со сборной Украины 5 лет и размышляю над работой в клубе
Это великие тренеры, которые выиграли немало", – приводит слова Шевченко Milan Reports со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, в статусе игрока Андрей выступал под руководством всех трех вышеупомянутых специалистов: Лобановский тренировал украинца в Динамо, Анчелотти – в Милане, а Моуринью – в Челси.
Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter