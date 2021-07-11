Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, кто и почему его побуждает к работе.

Карло Анчелотти и Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

"Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

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Это великие тренеры, которые выиграли немало", – приводит слова Шевченко Milan Reports со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, в статусе игрока Андрей выступал под руководством всех трех вышеупомянутых специалистов: Лобановский тренировал украинца в Динамо, Анчелотти – в Милане, а Моуринью – в Челси.

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