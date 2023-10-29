"Я хотел бы, чтобы люди понимали, что мои трудности были связаны с физическими проблемами. Болельщики прекрасно относились ко мне, но, к сожалению, мне так и не удалось показать себя как можно лучше перед ними. Я боялся, что мне придется завершить с футболом.

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Мне было больно за людей и клуб. Я бы отдал весь мир, чтобы вернуть расположение, которое они проявляли ко мне. Вместо этого я был сломан. Газеты жестко критиковали меня, но только я знал настоящую проблему: ту проклятую усталость, которая никогда не проходила...

Во время операции что-то пошло не по плану. Я не вернулся к старой форме. Потерял все силы. Я был в отличной форме – это был самый плохой момент для получения травмы. Я был бледной тенью того игрока, каким был раньше", – цитирует Шевченко The Sun со ссылкой на книгу украинца "Моя жизнь, мой футбол".