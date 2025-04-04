Президент УАФ Андрей Шевченко поделился эмоциями от выборов в Исполком УЕФА, состоявшихся на 49-м конгрессе организации в Белграде.

"Прежде всего, я в который раз хочу поблагодарить региональные ассоциации футбола и Исполком УАФ, которые выдвинули меня кандидатом в члены Исполнительного комитета УЕФА.

Шевченко проиграл выборы в Исполком УЕФА

Также благодарен нашей команде за эти два месяца кампании, а национальным ассоциациям – за возможность встретиться лично или пообщаться практически с каждым. Я получил много поддержки от коллег в борьбе за место в исполкоме.

На протяжении всей жизни и карьеры я руководствуюсь главным принципом – спортивным. Я привык бороться честно, открыто и прозрачно. Я из футбола и я о футболе.

Однако, к сожалению, последние дни мы получили определенные сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА. Это подтвердилось дальнейшими событиями на самом Конгрессе.

В связи с этим я искренне благодарен тем национальным ассоциациям, которые проголосовали за меня и за Украину. Ведь это было голосование не только за меня как кандидата, но и за всю нашу страну.

Мы не изменим своей позиции и продолжим реформы в нашем футболе. Также мы и в дальнейшем будем вести международную коммуникацию в интересах нашего государства и футбольного сообщества", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Напоминаем, что Андрей Шевченко выдвигал свою кандидатуру в руководящий орган на двухлетний срок. К сожалению, президент УАФ не смог убедить избирателей, получив лишь 15 голосов стран-ассоциаций УЕФА, что позволило ему занять предпоследнее 4-е место среди 5 кандидатов.

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