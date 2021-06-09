Главный тренер сборной Украины дал первую пресс-конференцию в Бухаресте. Именно там наша национальная команда базируется во время чемпионата Европы.

Вчера, 8 июня, украинская делегация прибыла в Бухарест, который станет базой для "сине-желтых" на протяжении турнира. Именно там наша сборная сыграет 2 матча, а сегодня, 9 июня, Андрей Шевченко дал первую пресс-конференцию.

"Мне приятно, что нас очень тепло встретили здесь, в Бухаресте. Большое спасибо организаторам. Ребята хорошо разместились, у нас замечательный отель, мы очень довольны условиями. Еще раз спасибо за хороший прием. Мы счастливы быть здесь.

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Нас уже посетил Мирча Луческу, который провел отличную работу с Динамо. Он приехал поздороваться и готов помочь сборной Украины, если нужно. Он работает в Украине, но понимает, что ему не нужно быть вовлеченным в нашу работу. Мы пригласили его на нашу тренировку. В нашей команде традиционно большинство игроков представляют Шахтер и Динамо. Луческу работал в обоих клубах, это успешный тренер – один из лучших в Украине. Он помогает украинским футболистам расти.

Я общался и с Флорином Чернатом (экс-игрок Динамо – прим. "Футбол 24"). Он помогает нашей команде во время пребывания здесь.

Чувствую ли я волнение? В первую очередь, считаю, что определенное давление однозначно будет. Думаю, это приятное волнение, ведь это финальная часть Евро. Ребята должны насладиться и справиться с этим чувством. Мы не собираемся ничего нагнетать, а работаем по предварительно сформированному плану. У нас есть несколько дней для подготовки – будем их максимально использовать, ведь первая игра будет очень важной и очень тяжелой.

Как оценю финальный этап подготовки? Я доволен, как команда прошла эти 21 день. Ребята находились под определенными нагрузками, а в конце я уже увидел определенную свежесть в их действиях.

Проблемы сборной Нидерландов? У них достаточно вратарей – не думаю, что это слабая позиция. Вообще, у них нет слабых позиций. В этой команде есть не только Мемфис Депай, но и другие игроки, но наша ставка – командная игра. Индивидуально ни с кем играть мы не будем, у нас есть конструкция игры, которой мы придерживаемся. Каких-либо специальных действий против кого-то не будет.

Форма сборной? Она была одобрена УЕФА, поэтому я не вижу здесь никаких разногласий. Что касается эпидемиологических мероприятий против коронавируса, то у нас есть протокол, которого мы придерживаемся. Слышал, что у Испании и Швеции есть определенные проблемы, но мы пытаемся соблюдать все протоколов и мер безопасности", – рассказал Шевченко.

Напомним, "сине-желтые" стартуют на континентальном первенстве поединком против Нидерландов. Матч Нидерланды – Украина начнется 13 июня в 22:00 по Киеву

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