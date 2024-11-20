"Команда показала характер и результат на поле. Ребята одержали победу в последней игре года и улучшили нашу позицию в турнире. Спасибо команде и тренерскому штабу за этот результат.

Украина сыграет в плей-офф за выход в Лигу А – известны детали жеребьевки и потенциальные соперники

Символическая победа в день, когда Украина пересекла еще одну границу войны и продолжает борьбу благодаря защитникам и защитницам", – написал Шевченко в своем Instagram.

Напомним, что сборная Украины минимально победила Албанию (2:1) благодаря голам Зинченко и Яремчука и будет бороться за элитный дивизион Лиги наций в переходных матчах.

Украина прорвалась в стыковые матчи за элиту Лиги наций – Яремчук, Зинченко и Ко одолели Албанию в решающей игре