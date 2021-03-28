Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко признался, что думает о VAR и об игре своих подопечных.

"Вот говорят, нужен VAR или нет. VAR – это возможность арбитрам в спорных моментах не ошибаться: был офсайд или пенальти или нет.

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Арбитр просил извинился (за гол Гризманна после офсайда – прим.). Мы с ним говорили на эту тему. Я считаю, что он отсудил очень хорошо, независимо от того, был ли там офсайд. Он контролировал игру, чувствовал ее. Было много единоборств, он давал играть. Все было очень чисто.

Мне очень нравится, что наша команда играет в чистый футбол. Отбираем мяч, нет никогда серьезных фолов. Это уже хороший уровень", – признался Шевченко в интервью Football Hub.

Заметим, сегодня сборная Украины сыграет с Финляндией в отборе на ЧМ-2022, начало матча в 21:45. А вот уже в среду, 31 марта, "сине-желтых" ожидает противостояние с Казахстаном.

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