Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко назвал фактор, без которого сборная Украины выглядела бы значительно лучше.

"У нас есть невынужденные ошибки, которые мы часто допускаем.

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Если уберем их, команда будет выглядеть значительно лучше", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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