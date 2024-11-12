Бывший форвард Милана вчера попал в "Зал славы итальянского футбола". Местные журналисты не упустили возможность порасспрашивать Шевченко об актуальных событиях в кальчо. В частности, украинец высказался о Мойзе Кине и Матео Ретеги.

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"Я сразу отметил, что прошло, кажется, уже десять лет с того времени, как два итальянца боролись за звание лучшего бомбардира Серии А. Они оба мне нравятся, такие нападающие помогут сборной Италии. Надеюсь, они вырастут в игровом плане и внесут вклад в итальянский футбол", – цитирует Шевченко ViolaNews.

Следует заметить, что именно эти два нападающих возглавляют список бомбардиров сезона Серии А. После 12 туров Ретеги имеет уже 11 голов, а Кин отличился 8 раз и идет вторым. Оба значительно опережают Артема Довбика, форвард Ромы успел забить лишь 4 мяча.

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