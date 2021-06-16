Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с удивлением отреагировал на информацию о недопониманиях между игроками своей команды.

"Знаете, это такие слухи, не имеющие под собой никакого основания. У нас замечательная футбольная атмосфера. Сборная Украины открыта для всех – заходите к нам, мы даем интервью, мы общаемся. У нас секретов нет.

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О том, что появилась какая-то информация – даже смешно комментировать. В сборной царит понимание и хорошая атмосфера. Ребята, уверен, все отдадут, чтобы добиться того результата, которого от нас ждут болельщики", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, информацию о конфликте между Ярмоленко и Марлосом после поединка с Нидерландами озвучил Артем Франков.

К слову, в следующих матчах группового этапа Евро-2020 подопечные Шевченко сразятся со сборными Северной Македонии и Австрии.

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