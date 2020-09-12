"Супряга – молодой, перспективный парень, которому еще очень много надо работать. Я вижу в нем материал, который может прогрессировать.

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Это все сейчас зависит от него. У него есть перспективы, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Он играет в топ-команде, прогрессирует как молодой футболист. Если он сейчас не остановится, будет идти дальше – у него есть хороший шанс", – сказал Шевченко в программе Вацко Live.

Напомним, Супряга – воспитанник академии Днепра. 10 августа 2018 года подписал пятилетний контракт с Динамо, а уже 25 августа дебютировал за киевлян в матче против Черноморца. Прошлый сезон провел в аренде в СК Днепр-1, за который забил 15 голов в 26 матчах.

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