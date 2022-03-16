"Поддержите миллионы невинных людей, охваченных конфликтом в Украине, присоединившись ко мне и сыграв свою роль для Украины, чтобы помочь преодолеть разворачивающийся в Европе гуманитарный кризис», – написал Шевченко в своем твиттере, добавив ссылку, по которой можно перечислить деньги для помощи Украине.

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Напомним, экс-тренер сборной Украины пытается использовать максимум возможностей, чтобы мир услышал о вторжении России. В частности, он еще раньше выходил на митинг в поддержку Украины в Лондоне, записал видеообращение к итальянцам, которое включили в табло Сан-Сиро перед дерби между Миланом и Интером и присоединился к сбору средств для Красного Креста.

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