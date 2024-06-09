"Мы видим футбол одинаково. Наши взгляды очень похожи. У нас был талант, но также упорный труд, сосредоточенность и дисциплина. Что мне всегда нравилось в Сергее, так это его профессионализм. Его преданность работе невероятная.

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Когда мы встретились, то сразу были такими. Он уже знал, где я, и я знал, каким будет его следующий шаг. Играть с ним было так легко, мы это понимали и продолжали над этим работать.

Он сейчас думает о команде и то, как она должна играть. Он взял ее в такой сложной ситуации, к тому же перед матчами с Англией и Италией в квалификации Евро, но мы боролись до конца, и это сработало. Не только благодаря борьбе, но и благодаря хорошему футболу", – сказал Шевченко в комментарии The Guardian.

Напомним, Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Ему удалось вывести команду на чемпионат Европы, где его подопечные на групповом этапе сыграют с Бельгией, Румынией и Словакией.

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