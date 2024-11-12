В понедельник, 11 ноября, экс-форвард Милана и сборной Украины Андрей Шевченко был принят в Зал славы итальянского футбола. В честь этого события он написал открытое письмо. "Дорогой итальянский футбол, это письмо украинского ребенка, который мечтал дойти до тебя. Наша первая встреча была по телевизору, и я сразу в тебя влюбился. Я видел Мальдини, Барези, Марадону, Платини, Ван Бастена, Баджо, Виалли, и я оставался неподвижным, как остаешься неподвижным перед величайшими произведениями искусства. Я видел страсть людей, почти религию. Я видел стадионы, полные истории.

Шевченко войдёт в зал славы итальянского футбола – экс-тренер Довбика составит ему компанию

Моя первая поездка за границу в детстве была в Италию, сначала в Рим, а затем в Агрополи, чтобы сыграть турнир. Меня сразу поразили люди, особенно их щедрость. Мне было хорошо, и я думал: "Я должен вернуться сюда во что бы то ни стало". И это произошло.

Дорогой Милан, спасибо, что верил в меня. Ты сразу заставил меня почувствовать себя семьей, с первого дня. Вместе мы много выиграли, и я познакомился с необыкновенными людьми, в частности с семьей Берлускони, Адриано Галлиани, Ариедо Брайдой, семьей Мальдини. Мы миланисты с первого дня и навсегда. Попасть в Зал славы итальянского футбола – огромная привилегия, и за это я благодарю всех своих товарищей по команде Милан, менеджеров и всех болельщиков.

Коверчано, где я нахожусь сегодня, – это не только дом в Италии, но и учреждение, известное повсюду. Все величайшие тренеры вышли отсюда, и я хотел бы сказать вам, ребята из сборной Италии, одно: итальянский футбол любят во всем мире. Защищайте его и чтите его.

Наконец, я хотел бы сказать спасибо всей Италии за то, что она была рядом с Украиной в самый трудный момент нашей истории. То, что для других является нормальностью, для нас – это надежда. Надежда быть здесь, каждый день и навсегда.

Италия, я люблю тебя", – написал Шевченко в своём Instagram.