Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал шанс проявить себя в национальной команде представителю Десны.

Защитник черниговской Десны Ефим Конопля получил дебютный вызов в национальную сборную Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

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21-летний футболист будет готовиться с "сине-желтыми" к октябрьским матчам с командами Франции, Германии и Испании.

Для защитника, который ранее был вызван на сбор молодежной сборной Украины, это – дебютное приглашение в главную команду страны.

Напомним, подопечные Андрея Шевченка 7 октября, проведут товарищеский матч с командой Дешама, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций: 10 октября украинцы будут принимать Германию, а через три дня – Испанию.

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