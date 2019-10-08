Шевченко однозначно ответил на слухи о переговорах с Миланом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию о своем возможном переходе на должность главного тренера итальянского Милана.

"Я хочу сказать, что я никаких переговоров не вел ни с кем и не планирую этого делать в ближайшем будущем. Ведь у меня контракт с УАФ до лета следующего года и собираюсь довести этот проект до конца.

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Я считаю, что мы создали сейчас хорошую команду, мы имеем хорошие шансы выйти из группы и попасть на чемпионат Европы, это сейчас моя работа и моя задача. Относительно публикаций в итальянской прессе по поводу моей встречи с Паоло Мальдини, хочу объяснить, что я на самом деле присутствовал на игре Аталанта – Шахтер в Милане и действительно после игры мы пошли в ресторан с друзьями.

У меня недавно был день рождения, я пригласил тех, кто был в это время в Милане. Это и Мальдини, и Дида, и Тассотти, и еще несколько моих бывших партнеров. Никаких предложений я не получал, и более того, я ни одно предложение не буду рассматривать", – сказал Шевченко в эфире программы Мова Футбола на holos.fm.

Напомним, ранее появлялась информация, что Шевченко может заменить в Милане Марко Джампаоло, которого руководство "россонери" планирует уволить за неудовлетворительные результаты команды на старте сезона.

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