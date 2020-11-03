"В своем возрасте он делает удивительные вещи. Он понимает, что больше не может бегать, как десять лет назад, и меняет стиль. На это приятно смотреть. Он заводит команду, разговаривает с молодыми игроками, берет на себя давление. У него есть энтузиазм, телосложение, склад ума. С ним Милан может только расти. Команда опирается на него.

Ибрагимович во второй раз повторил рекорд Шевченко в Милане

Я очень хорошо знаю его игру. Он ни в чем не имеет недостатка. Техника, телосложение, индивидуальность. Как я всегда говорил, пока у него есть желание играть, он будет играть. И мне кажется, что Ибрагимович не собирается сдаваться, будто лучше все еще впереди. Вот почему так приятно видеть, как он играет.

Продление контракта? Учитывая то, что он делает сейчас, я бы ему доверял. Он отличный профессионал, и, как я всегда говорил, он может играть столько, сколько захочет, если у него есть для этого мотивация. Мне кажется, что он показывает, что у него ее много. Я рад, что он повторяет некоторые из рекордов, которые я установил в клубе. Милан навсегда в моем сердце, и успехи команды делают меня счастливым.

Ибрагимович намекнул на возобновление карьеры в сборной Швеции

Что касается возможного возвращения Златана в сборную Швеции, то на месте тренера я бы позвонил ему без сомнений, если бы он захотел этого. Он, мне кажется, в отличной форме, играет и развлекается. Ему больше ничего не нужно", – цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.