"Важнейшим было верить, что мы сможем это сделать. И мы это сделали. Я очень горжусь этой командой и тем командным духом, который мы продемонстрировали в конце сезона, еще при такой поддержке болельщиков.

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Шевченко отправил мне голосовое сообщение. Он очень обрадовался за меня, и это был отличный подарок. Я горжусь тем, что выиграл чемпионат, как и он и многие другие игроки Милана", – отметил Жиру в комментарии TMW.

Добавим, что Милан в последнем туре Серии А разбил Сассуоло (3:0) и гарантировал первое место в чемпионате, обогнав Интер на 2 пункта.

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