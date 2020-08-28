"Приход Роналду усилил позиции итальянского футбола в мире. Уже не только на базе Ювентуса, но и на базе Интера, Ромы, Наполи, Милана формируются хорошие команды, которые готовы конкурировать.

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Выход Интера в финал Лиги Европы – подтверждение. Итальянский чемпионат, как и все чемпионаты, переживал небольшое падение. Сейчас он стабилизировался. Считаю, что траектория пошла вверх", – сказал Шевченко в комментарии ютуб-каналу Трендец.

Напомним, Роналду присоединился к Ювентусу летом 2018-го. За это время португалец успел провести в футболке Ювентуса 89 матчей во всех турнирах, забить 65 голов и отдать 18 ассистов.

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