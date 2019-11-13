Шевченко оценил вероятность вызова Попова в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о перспективах в национальной команде защитника Динамо Дениса Попова.

"Денис Попов выступает за молодежную сборную, которая играет по такой же системе. Мы будем смотреть, как он проявит себя в молодежной команде.

Украина – Эстония: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

То, что он сейчас начал играть в основе клуба, – это очень хорошо. Мы рады за него. Пусть он получит постоянное место в составе Динамо, тогда будем говорить о вызове в сборную", – сказал Шевченко на пресс-конференции перед матчем против Эстонии.

В текущем сезоне УПЛ Попов провел 4 матча и уже успел отметиться голом.

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