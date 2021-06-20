"У Попова – небольшая проблема, но я думаю, что сегодня он вернется в общую группу.

Сборная Украины рискует потерять Попова и Зубкова на матч с Австрией

Зубков восстанавливается, мы не можем форсировать его возвращение. С ним работают хорошие физиотерапевты. С Австрией он точно не сыграет", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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