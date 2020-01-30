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Шевченко оценил шансы Яремчука на полноценное восстановление перед Евро-2020

22:57 58 Читати українською
Шевченко оценил шансы Яремчука на полноценное восстановление перед Евро-2020
Яремчук и Шевченко / Сайт УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими мыслями относительно процесса реабилитации ключевого форварда Романа Яремчука.

Наставник "сине-желтых" настроен оптимистично относительно состояния здоровья подопечного.

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"Роман сейчас проходит реабилитацию, я разговаривал с ним буквально неделю назад, когда ему сделали операцию. Я думаю, у него есть достаточно времени, чтобы начать играть и подготовиться к Евро-2020. Для него сейчас, прежде всего, важно подготовиться и не спешить с возвращением на поле, нужно выходить здоровым", – приводит слова Шевченко Xsport.

Напомним, нападающий Гента Роман Яремчук перенес операцию на ахилле, из-за которой пропустит минимум 2 месяца.

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Теги
Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук Андрей Шевченко Андрей Шевченко Евро-2020
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