"Какой матч важнее – против Швейцарии или Германии? Для нас оба матча очень важны. В случае положительного результата завтра мы решим поставленную задачу – остаться в высшем дивизионе Лиги наций. Если мы берем очки с Германией, то автоматически оставляем место за собой. Я считаю, это будет большим успехом.

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Северная Македония? У нас еще есть время на изучение соперника. Наконец мы знаем, с кем сыграем в группе. Но пока мы готовим команду на завтрашнюю игру. Впереди еще много времени. Если Северная Македония обыграла Грузию, то это приличная команда", – приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, Северная Македония минимально обыграла Грузию (1:0) и стала последним участником группы C на Евро-2020, куда также попали Украина, Австрия и Нидерланды.

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