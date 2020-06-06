Шевченко оценил перспективы Беседина в сборной Украины после допингового скандала

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал нападающего Динамо Артема Беседина, который отбывает дисквалификацию за допинг.

"Ему нужно дождаться, пока пройдет его дисквалификация. Он должен набрать форму, тренироваться и заработать место в составе своего клуба. Конечно, от такого игрока мы никогда не будем отказываться. Если он будет в форме, у него есть все шансы", – сказал Шевченко.

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Напомним, Беседин, который провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме 28 ноября 2019-го, пропустит один год. Срок действия санкции начинается с 19 декабря прошлого года – именно тогда форвард сборной Украины был отстранен от футбола.

Форвард "бело-синих" не может играть в футбол на профессиональном уровне до 19 декабря 2020 года, однако тренироваться с Динамо ему позволят на два месяца раньше – 19 октября.

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