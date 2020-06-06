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Шевченко оценил перспективы Беседина в сборной Украины после допингового скандала

12:50 99 Читати українською
Шевченко оценил перспективы Беседина в сборной Украины после допингового скандала
Шевченко и Беседин / фото с открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал нападающего Динамо Артема Беседина, который отбывает дисквалификацию за допинг.

"Ему нужно дождаться, пока пройдет его дисквалификация. Он должен набрать форму, тренироваться и заработать место в составе своего клуба. Конечно, от такого игрока мы никогда не будем отказываться. Если он будет в форме, у него есть все шансы", – сказал Шевченко.

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Напомним, Беседин, который провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме 28 ноября 2019-го, пропустит один год. Срок действия санкции начинается с 19 декабря прошлого года – именно тогда форвард сборной Украины был отстранен от футбола.

Форвард "бело-синих" не может играть в футбол на профессиональном уровне до 19 декабря 2020 года, однако тренироваться с Динамо ему позволят на два месяца раньше – 19 октября.

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Источник: Футбол 24
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Динамо Киев Динамо Киев Андрей Шевченко Андрей Шевченко Главное Артем Беседин Артем Беседин Украина Украина Сборная Украины Допинг
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