"В день открытия 32-х летних Олимпийских Игр желаю успеха всем украинским атлетам, которые защищают честь нашей страны в Токио. Вперед к победам", – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Напомним, Олимпиада в Токио стартует 23 июля и в завершится 8 августа. На главном планетарном спортивном форуме Украину представят 158 олимпийцев в 25-ти видах спорта и 30-ти дисциплинах. Это самый маленький состав нашей сборной за всю историю выступлений на летних Играх.

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