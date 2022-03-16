"Первая цель – попытаться собрать средства. Нужно помочь детям, женщинам и пожилым людям, которые спасаются от войны, а также помочь тем, кто там остался. Во многих городах ситуация драматична. Еды нет, воды нет. Я на связи с детскими больницами, и ситуация сложная.

Шевченко организовал сбор средств в поддержку Украины

Люди в Украине не должны чувствовать себя брошенными. Они должны знать, что мир близок к ним. Мой народ отстаивает свои права, выбор быть свободным, право защищать Родину, защищать свой дом. Это хорошее дело. Мы все должны постараться, чтобы об украинцах больше говорили. Как помочь – это личный выбор. Знаю некоторых спортсменов, которые ушли в армию и воюют. Я выбрал свой путь, и отдам все на сто процентов.

Сделаем все, чтобы остановить войну. И у меня есть послание и для русского народа: "Каждый, кто против войны, должен подняться, говорить громко. Остановите ее, ищите мир. Подумайте о людях и детях, которые умирают без смысла", – цитирует Шевченко Sky Sport 24.

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