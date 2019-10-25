Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал список из 25-ти игроков, вызванных для подготовки и участия в двух ближайших матчах национальной команды.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала состав сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии. Напомним, подопечные Андрея Шевченко 14 ноября в Запорожье проведут товарищеский матч против сборной Эстонии, а уже через три дня, 17 ноября, в Белграде будут противостоять сборной Сербии в заключительном матче отбора Евро-2020.

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Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Вальядолид), Юрий Панькив (Александрия).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все – Динамо), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Игорь Пластун (Гент), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – Шахтер), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все – Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Евгений Шахов (Лечче), Марьян Швед (Селтик).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Жуниор Мораес (Шахтер).

"Сине-желтые" начнут свой заключительный в 2019 году сбор 11 ноября в Киеве.

К слову, Украина досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020, переиграв в предыдущем туре чемпионов Европы и победителей Лиги наций сборную Португалии (2:1).

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