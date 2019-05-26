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Шевченко объяснил вызов Ярмоленко в сборную Украины

17:44 109 Читати українською
Шевченко объяснил вызов Ярмоленко в сборную Украины
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему вызвал в сборную вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко.

"У Андрея – свободный график работы. После шести месяцев отсутствия из-за травмы важнейшая задача для него – восстановиться. Он только начал этот процесс, поэтому никто не будет форсировать его подготовку.

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У Андрея на тренировках свои задачи. Сегодня он поиграл немного нейтральным, посмотрим, как отреагирует его нога, и после этого уже будем принимать решение о его дальнейшей работе. Думаю, парня надо оставить в покое в данный момент. Очень хорошо, что Ярмоленко присоединился к нам.

Он поможет и психологически, ведь является опытным игроком, который давно в команде, имеет огромный авторитет и является настоящим профессионалом. То, что он здесь с нами сейчас, – психологически важно в преддверии ближайших двух игр", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

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