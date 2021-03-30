"У нас есть Пятов, Ярмоленко – игроки, которые уже давно в команде. Они с определенным опытом и количеством матчей. Зинченко сыграл очень большое количество поединков.

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Он прогрессирует, играет в основном составе. У него есть определенная харизма. К нему прислушиваются, его уважают. Считаю, он будет третьим капитаном, если не играют Пятов и Ярмоленко", – рассказал Шевченко в интервью Football Hub.

Заметим, уже завтра, 31 марта, национальная команда Украины сыграет третий мартовский матч квалификации на ЧМ-2022. Соперником будет сборная Казахстана, а встреча начнется в 21:45.

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