"Где главная команда может подпитываться? Правильно, это юношеские и молодежные сборные. Андреа Малдера провел огромную работу по селекции. Мы следили за всеми этими игроками. Скажите, сколько в итоге молодых игроков было заигран за основную команду и сколько играло в основе на Евро-2020? За пять лет это было огромное количество.

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Мы всегда смотрим на уровень футболиста и уровень его конкуренции. Если мы видели, что футболист готов играть на уровне сборных, то мы его вызвали и пробовали. Поймите, я не могу вызвать футболиста только потому, что игрок очень этого хочет. Сначала надо выигрывать конкуренцию, показать себя на уровне УПЛ, попасть в сильный клуб, закрепиться там и показать себя на уровне еврокубков. Для таких людей всегда будет открыта дорога. Но если человек не выдерживает конкуренцию на уровне чемпионата Украины, то куда я его буду вызывать?

Невозможно приглашать людей в сборную после нескольких сильных игр. У нас был костяк команды и структура. Тем более мы давали результат. Вы должны понять: нынешний уровень сборной Украины – восьмерка лучших команд Европы. Мы туда попали не просто так. Мы выиграли группу и обыграли чемпионов Европы. В течение двух-трех лет сборная показывала отличный футбол.

Я понимаю, что вы хотите, чтобы в сборной было задействовано больше футболистов, но такие тенденции и такая мировая практика. Играют лучшие. Если бы я видел в чемпионате Украины соответствующего футболиста не из Динамо и Шахтера, то он был бы в национальной сборной", – цитирует Шевченко Football.ua.

Отметим, что в заявку "сине-желтых" на Евро-2020 из игроков УПЛ не из Динамо или Шахтера был вызван лишь Артем Довбик, который в итоге принес путевку в 1/4 финала турнира.

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