“Это был очень важный исполком, ведь совсем скоро мы планируем начать национальные чемпионаты среди профессиональных мужских команд. Были утверждены соответствующие регламенты, которые будут действовать в течение следующего сезона. Излишне говорить о важности футбольных соревнований во время войны именно на территории Украины – они не только свидетельствуют о нашем несокрушимом духе, но и демонстрируют всему миру наше стремление к нормальной жизни.

Ребров в сборной Украины – УАФ единогласно приняла решение относительно тренера национальной команды

Также во время заседания Исполкома УАФ были рассмотрены итоги выступления сборной Украины на Евро-2024. Было отмечено, что наша главная команда, несмотря на тяжелейшую ситуацию в стране, все же попала на чемпионат Европы. На самом чемпионате сборная не оправдала надежд и не вышла из группы. Основной причиной стал провальный первый матч, в котором мы уступили сборной Румынии. К сожалению, в следующих матчах исправить ситуацию не удалось, хотя команда Сергея Реброва и смогла набрать четыре очка – это самый большой результат за все время выступлений сборной Украины в финальных турнирах Евро.

Отмечу, что УАФ создала все условия для качественной подготовки национальной команды к Евро-2024. Но следует вспомнить, что Сергей Ребров возглавил сборную уже после начала отборочного цикла. И это мы также принимали во внимание, оценивая работу тренерского штаба. В целом Исполком УАФ поддержал направление развития национальной сборной и выразил полное доверие и поддержку тренерскому штабу Сергея Реброва.

Сейчас задача национальной команды – подготовиться к выступлениям в Лиге наций, матчи которой начнутся уже в сентябре, и квалификации к чемпионату мира-2026. До старта национальной команды в Лиге наций, после окончания Олимпийских игр, мы проанализируем ее выступления, а также выступления двух юношеских и олимпийской сборной этим летом на заседании комитета национальных сборных", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

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