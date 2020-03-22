Шевченко объяснил, как коронавирус повлиял на сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как команда и его штаб поддерживают связь в условиях карантина.

"Мои помощники в Милане и придерживаются карантина, но мы созваниваемся каждый день. Мне очень приятно, что многие ребята из команды поддерживают контакт – тот же Степаненко, Зинченко, Малиновский.

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Все общаются, у нас есть общий чат, куда ребята присылают сообщения. Пытаемся поддержать ребят там. Слава Богу, с ними все в порядке. Мы все прекрасно знаем, какая ситуация в Италии", – сказал Шевченко в комментарии Великому Футболу.

Напомним, эпидемия коронавируса заставила Украину отказаться от проведения мартовских товарищеских матчей, Евро-2020 также был перенесен на год.

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