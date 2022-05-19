"Я считаю с первых дней, что в Украине – война. Ни один российский спортсмен не должен участвовать ни в одном соревновании. Это касается всех видов спорта. Это моя позиция. Нет, я не общаюсь со спортсменами из России. У меня есть своя позиция и я ее всюду выражаю.

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Я поддерживаю свой народ, свою страну. Сегодня украинские спортсмены лишены вообще какой-либо возможности участвовать в соревнованиях. Мы говорим и о детях, которые лишены возможности чем-то здесь заниматься. Здесь летают бомбы, взрываются снаряды, идет полноценная война", – цитирует Шевченко Tribuna.

Напомним, с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины Андрей Шевченко развернул активную волонтерскую деятельность за границей. Накануне экс-наставник сборной Украины вернулся в Киев, где получил поручение от Зеленского.

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