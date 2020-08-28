Для тренера сборной Украины стало сюрпризом присоединения Александра Шовковского к партии УДАР.

"Консультировался ли со мной Шовковский относительно решения идти в политику? Первый раз слышу. Честно скажу.

Шовковский присоединился к партии Кличко

Пока нет информации, придется ли Шовковскому покинуть штаб, если по итогам выборов он станет депутатом или получит должность", – цитирует Шевченко tribuna.

Напомним, Александр Шовковский является помощником наставника национальной команды "сине-желтых". Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове.

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