"Шевченко не руководит украинским футболом": Цыганик раскритиковал президента УАФ за встречи с Инфантино
Журналист Игорь Цыганик оценил работу Андрея Шевченко на посту президента УАФ.
“На данном этапе Андрей Николаевич Шевченко вообще не руководит украинским футболом. УАФ руководят совсем другие люди. Он там летает по всему миру, участвует в выставочных поединках, встречается с Джанни Инфантино.
Хотя сейчас Инфантино – главный враг украинского футбола, ведь он идет на все, чтобы вернуть россиян в мировой футбол.
Украинский футбол сейчас катится в пропасть, а УАФ никак не реагирует на все происходящее. Из-за этого мы будем видеть то, что было в Азербайджане. Ничего не бывает просто так. Ничего не происходит просто так. Если строится нормальная система – то и футбол будет развиваться, но если система гнилая, то это большая беда", – заявил журналист Игорь Цыганик в эфире своей программы на YouTube.
Напомним, что Андрей Шевченко находится на посту главы УАФ с января 2024 года.
