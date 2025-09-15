“На данном этапе Андрей Николаевич Шевченко вообще не руководит украинским футболом. УАФ руководят совсем другие люди. Он там летает по всему миру, участвует в выставочных поединках, встречается с Джанни Инфантино.

Хотя сейчас Инфантино – главный враг украинского футбола, ведь он идет на все, чтобы вернуть россиян в мировой футбол.

Украинский футбол сейчас катится в пропасть, а УАФ никак не реагирует на все происходящее. Из-за этого мы будем видеть то, что было в Азербайджане. Ничего не бывает просто так. Ничего не происходит просто так. Если строится нормальная система – то и футбол будет развиваться, но если система гнилая, то это большая беда", – заявил журналист Игорь Цыганик в эфире своей программы на YouTube.

Напомним, что Андрей Шевченко находится на посту главы УАФ с января 2024 года.

