Бывший наставник Дженоа и сборной Украины Андрей Шевченко посетил итальянскую Пескару, однако причины оказались не такими, как их подавали раньше.

Шевченко действительно ездил в Пескара, где посетил профессора офтальмологии Леонардо Мастропаскуа, информирует Rete8News.

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О проблемах украинца со зрением не сообщается, это было обычный медицинский осмотр. Сразу после этого Андрей Николаевич вылетел в Милан. Ранее сообщалось, что Шевченко собирался встретиться с владельцем ФК Пескара, чтобы обсудить возможное сотрудничество и стать президентом клуба.

Добавим, что Шевченко вернется на футбольное поле в статусе игрока 12 июня – легенда украинского футбола поучаствует в поединке сборной мира против национальной команды Англии.

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