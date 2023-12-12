"Буквально на днях мне несколько человек, которые, я даже не знаю, знакомы ли между собой, их тысячи километров отдаляют друг от друга, сказали в частном разговоре имя еще одного кандидата на пост президента УАФ.

Шевченко может получить серьезного конкурента на выборах президента УАФ – сигналы от другой легенды сборной Украины

Мол, Шевченко не хочет, и руководителем станет другой человек, очень известный в украинском футболе. Настолько известный, что мне страшно стало, я вам честно скажу. Если бы один человек мне это сказал, я бы внимания не обратил. Двое информированы, один – влиятельный, другой – очень влиятельный.

Говорят разное. Я уже не знаю, что там у них решено и как там у них решено наверху", – сказал Вацко в авторской программе Вацко on air.

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