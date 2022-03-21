Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отдает себе отчет, что о дружбе с россиянами больше не может быть и речи.

"Изначально говорил, что не верил, что такое может случиться. У нас были давние отношения с Россией, и я не думаю, что они когда-нибудь станут прежними.

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Но я также знаю, что есть много россиян, желающих остановить войну. Мой посыл всегда один и тот же: идите на улицу. Я знаю, это нелегко. В России небезопасно. Но единственный способ остановить войну – сказать правду. Большинство людей в России не знают правды.

Мы должны оказывать давление. Президент России – не хочу называть это имя – сказал, что это "спецоперация". Это не спецоперация. Это убийство невинных. Это люди в окружении. Это города разбомбленные", – сказал Шевченко в интервью Джейми Реднаппу для DailyMail.

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