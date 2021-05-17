"Я думаю, что особенно растерять ту форму, которую набрал Малиновский, он не сможет. Чемпионат Италии завершается за несколько дней до того, как он приедет в расположение сборной.

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Руслан проводит сезон на очень хорошем уровне, особенно его концовку. У него замечательная пресса, я общался с несколькими специалистами, все им довольны.

Что о нем пишут? Что он становится лидером Аталанты. Все ждали, как он проявит себя именно во втором сезоне. Начало чемпионата, может быть, где-то не совсем получилось из-за травмы, но концовку он проводит великолепно.

Я рад за него. Для Украины важно, чтобы наши игроки так показывали себя за рубежом. Это имидж нашей страны. Наконец-то большие клубы будут обращать внимание на наших футболистов.

Сможет ли Аталанта удержать Малиновского, учитывая спрос со стороны ПСЖ, Челси и Интера? Чемпионат Европы – хорошая витрина. Если он будет готов к каким-то новым вызовам, то я не думаю, что клуб будет его держать. Аталанта, наверное, и славится тем, что готова отпускать игроков в обмен на хорошее предложение", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, в текущем сезоне украинец провел в составе Аталанты 41 поединок во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

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