"Шевченко не был доволен этой ситуацией": журналист назвал причину ухода украинца из Дженоа
Журналист Игорь Цыганык уверен, что руководство "грифонов" не выполнило свои обещания перед украинским специалистом.
"Когда Шевченко согласился возглавить Дженоа, были определенные договоренности, что ему будет выделен бюджет для усиления команды в зимнее трансферное окно. Были оговорены фамилии футболистов, которые должны были перейти в Дженоа.
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Инвесторы не смогли выполнить эти обещания и самое главное, что не понятно – они не захотели тратить, или у них нет денег.
Они пришли с амбициозными планами, сильный проект нарисовали, но финансирование, наверное, не смогли найти под него и не захотели тратить деньги на серьезные приобретения. И это стало главной причиной того, что Шевченко был не доволен ситуацией, что сложилась. Обещания были одни, а сделано все было иначе", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".
Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября и проработал с "грифонами" чуть больше двух месяцев. За это время он провел в должности главного тренера 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.
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