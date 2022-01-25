"Когда Шевченко согласился возглавить Дженоа, были определенные договоренности, что ему будет выделен бюджет для усиления команды в зимнее трансферное окно. Были оговорены фамилии футболистов, которые должны были перейти в Дженоа.

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Инвесторы не смогли выполнить эти обещания и самое главное, что не понятно – они не захотели тратить, или у них нет денег.

Они пришли с амбициозными планами, сильный проект нарисовали, но финансирование, наверное, не смогли найти под него и не захотели тратить деньги на серьезные приобретения. И это стало главной причиной того, что Шевченко был не доволен ситуацией, что сложилась. Обещания были одни, а сделано все было иначе", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября и проработал с "грифонами" чуть больше двух месяцев. За это время он провел в должности главного тренера 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

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